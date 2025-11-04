На Рівненщині підліток обпікся, розпалюючи піч бензином

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У селі Мирогоща Перша Дубенського району підліток травмувався, коли намагався розпалити піч за допомогою бензину

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався вночі.

Внаслідок різкого займання хлопець отримав опіки обличчя та шиї. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Рятувальники наголошують: використовувати бензин або інші легкозаймисті рідини для розпалювання печей і камінів категорично заборонено, адже це може призвести до вибуху, займання одягу та тяжких травм.

Мешканців закликають бути обережними з вогнем та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, на Миколаївщині жінка намагалась розтопити піч газовим балончиком – він спалахнув. Постраждали сама жінка та 14-річний хлопець. У обох – опіки живота, рук та обличчя.