Пыталась растопить печь баллончиком: на Николаевщине пострадали женщина с ребенком
Несчастный случай произошел 10 февраля в селе Веселиново в Вознесенском районе Николаевской области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Женщина пыталась растопить печь с помощью газового цангового аэрозольного баллончика – он загорелся.
Пострадали сама женщина и 14-летний мальчик. У обоих – ожоги живота, рук и лица. Их госпитализировали.
Напомним, 8 февраля в пожаре в Кировоградской области погибла 14-летняя девочка. Пострадали мужчина и женщина.
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