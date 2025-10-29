100 адмінпротоколів і боєприпаси вдома: на Рівненщині чоловік отримав понад 5 років

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

29-річного мешканця Костополя засудили до п'яти років і шести місяців позбавлення волі за незаконне зберігання бойових припасів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час санкціонованого обшуку 9 червня цього року правоохоронці виявили у його помешканні 78 патронів калібру 5,45 мм та картуз із пороховим зарядом до артилерійського снаряду калібру 155 мм.

Боєприпаси вилучили, а чоловікові повідомили про підозру.

Як з'ясувалося, раніше засуджений за майнові злочини костопільчанин перебував на іспитовому терміні, однак знову вчинив правопорушення.

Крім того, упродовж останніх років його майже 100 разів притягували до адміністративної відповідальності.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному зберіганні боєприпасів і, додавши невідбуту частину покарання за попередні злочини, призначив остаточне покарання – 5 років і 6 місяців ув'язнення.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

