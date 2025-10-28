Фото: пресслужба поліції

У Здолбунові сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали троє пішоходів, серед них – малолітня дитина. Інцидент трапився 27 жовтня близько 21:00 на вулиці Центральній

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними слідства, 23-річний водій автомобіля BMW, мешканець села Новомильськ, рухаючись у межах населеного пункту, не врахував дорожню обстановку та не дотримався безпечної швидкості. У результаті він допустив наїзд на трьох пішоходів, які йшли у попутному напрямку краєм проїзної частини.

На місці працювали правоохоронці та медики

Після удару 29-річного жителя Здолбунова з численними переломами та політравмою госпіталізували до медзакладу. Його 22-річна знайома отримала закриту черепно-мозкову травму та забої, після надання медичної допомоги її відпустили додому. Дворічну дитину, яку жінка везла у колясці, ушпиталили з підозрою на струс головного мозку для подальшого спостереження лікарів.

Аварія сталася у темну пору доби

Освідування показало, що водій перебував у тверезому стані. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

