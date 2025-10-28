Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 212 и гужевая повозка. После этого на обломки повозки наехал автомобиль Ford C-Max.

В результате ДТП водители микроавтобуса и повозки, мужчины 70 и 33 лет соответственно, получили травмы. Их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 27 октября на Волыни в ДТП погиб 16-летний мотоциклист – он врезался в бетонную электроопору.