28 октября 2025, 07:28

На Ровенщине столкнулись два мотоцикла: 18-летний водитель в реанимации

28 октября 2025, 07:28
Фото: Национальная полиция
Три человека получили травмы в Сарненском районе из-за столкновения двух мотоциклов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 26 октября на улице Центральная в селе Малое Вербче.

По предварительной информации, водитель мотоцикла Bird, 19-летний житель села, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным мотоциклом Lifan под управлением 18-летнего односельчанина.

В результате аварии 18-летний мотоциклист с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию Сарненской больницы 19-летний водитель и его 23-летний пассажир с ушибами и переломами находятся в травматологии.

Установлено, что двое водителей никогда не получали водительских удостоверений, все участники ДТП не имели мотошлемов, а один из мотоциклов не был зарегистрирован в установленном порядке.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование.

Полиция в очередной раз отмечает, что управление двухколесным транспортом разрешается только при условии:

  • наличия водительского удостоверения соответствующей категории;
  • использование защитного снаряжения;
  • регистрации транспортного средства;
  • трезвого состояния водителя;
  • соблюдение скоростного режима и требований ПДД.

Напомним, 25 октября в Ровенской области в ДТП погиб несовершеннолетний. Известно, что столкнулись мотоцикл Loncin под управлением 17-летнего парня и скутера Yamaha, за рулем которого находился 11-летний парень.

