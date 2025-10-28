На Рівненщині зіткнулися два мотоцикли: 18-річний водій у реанімації

Фото: Національна поліція

Троє людей отримали травми в Сарненському районі через зіткнення двох мотоциклів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 26 жовтняна вулиці Центральна у селі Мале Вербче.

За попередньою інформацією, водій мотоцикла "Bird", 19-річний житель села Велике Вербче, не впорався з керуванням і допустив зіткнення із зустрічним мотоциклом "Lifan" під керуванням 18-річного односельця.

Унаслідок аварії 18-річний мотоцикліст із тяжкими травмами госпіталізований до реанімації Сарненської лікарні 19-річний водій та його 23-річний пасажир із забоями та переломами перебувають у травматології.

Встановлено, що двоє кермувальників ніколи не отримували посвідчень водія, усі учасники ДТП не мали мотошоломів, а один із мотоциклів не був зареєстрований у встановленому порядку.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування.

Поліція вкотре наголошує, що керування двоколісним транспортом дозволяється лише за умов:

наявності посвідчення водія відповідної категорії;

використання захисного спорядження;

реєстрації транспортного засобу;

тверезого стану водія;

дотримання швидкісного режиму та вимог ПДР.

Нагадаємо, 25 жовтня на Рівненщині в ДТП загинув неповнолітній. Відомо, що зіткнулись мотоцикл Loncin, яким керував 17-річний хлопець, та скутер Yamaha, за кермом якого був 11-річний хлопець.