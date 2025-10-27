Ілюстративне фото

Про це повідомляє поліція Рівненської області, RegioNews.

За словами правоохоронців, зіткнулись Daewoo Lanos, за кермом якого був 72-річний житель Рівного, та мікроавтобус Fiat Talento, яким керував 27-річний чоловік.

Внаслідок ДТП попри реанімаційні заходи загинула пасажирка легковика: це була 68-річна дружина водія. Самого 72-річного водія госпіталізували з тяжкими травмами. 27-річний водій мікроавтобуса не постраждав.

"Слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого)", - повідомили в поліції.

