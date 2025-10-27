Фото: Нацполиция

Авария произошла между селами Восточное и Загоряновка. К сожалению, в результате ДТП погибли и водитель, и пассажир

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

Около 21 часов правоохранителям поступило сообщение о смертельном ДТП от медиков. Предварительно 50-летний водитель мотоцикла К-700 не справился с управлением на повороте. Из-за слишком высокой скорости мотоцикл съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии и водитель, и его 44-летний пассажир погибли на месте.

По словам родственников погибших, накануне аварии они употребляли алкоголь. Так ли это будет проверять экспертиза.

"По факту происшествия открыто производство по ч. 3 ст. 286 "Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", - сообщили в полиции.

