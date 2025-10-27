16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
16:45  27 октября
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
15:25  27 октября
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
27 октября 2025, 17:20

Смертельное ДТП в Херсонской области: мотоцикл вылетел в кювет и перекинулся

27 октября 2025, 17:20
Фото: Нацполиция
Авария произошла между селами Восточное и Загоряновка. К сожалению, в результате ДТП погибли и водитель, и пассажир

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

Около 21 часов правоохранителям поступило сообщение о смертельном ДТП от медиков. Предварительно 50-летний водитель мотоцикла К-700 не справился с управлением на повороте. Из-за слишком высокой скорости мотоцикл съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии и водитель, и его 44-летний пассажир погибли на месте.

По словам родственников погибших, накануне аварии они употребляли алкоголь. Так ли это будет проверять экспертиза.

"По факту происшествия открыто производство по ч. 3 ст. 286 "Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее произошло ДТП в Прикарпатье. Водитель Hyundai Tucson не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с ограждением. В результате аварии 14-летний пассажир погиб на месте. 21-летний пассажир скончался в больнице.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
