Фото: Нацполіція

Аварія сталась 11 жовтня близько 14:15 у селі Великий Стидин. На жаль, загинув 44-річний водій

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Відомо, що 44-річний місцевий житель керував трактором Т-40 з причепом. Він рухався поруч водойми та не розрахував край берега. В результаті трактор перекинувся у ставок.

Внаслідок ДТП 44-річний тракторист загинув.

Рятувальники підняли трактор з води за допомогою спецтехніки. Тіло чоловіка відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України", - повідомили в поліції.

