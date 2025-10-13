12:50  13 жовтня
13 жовтня 2025, 12:50

Трактор піднімали з води: на Рівненщині тракторист загинув у ДТП

Фото: Нацполіція
Аварія сталась 11 жовтня близько 14:15 у селі Великий Стидин. На жаль, загинув 44-річний водій

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Відомо, що 44-річний місцевий житель керував трактором Т-40 з причепом. Він рухався поруч водойми та не розрахував край берега. В результаті трактор перекинувся у ставок.

Внаслідок ДТП 44-річний тракторист загинув.

Рятувальники підняли трактор з води за допомогою спецтехніки. Тіло чоловіка відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, поліцейські розслідують обставини аварії, у якій травмувалися дитина та літня жінка. Постраждалих доставили до медичних закладів для надання необхідної допомоги. Стан дитини та літньої жінки наразі уточнюється.

ДТП аварія Рівне
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
