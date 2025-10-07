Фото: полиция

ДТП произошло утром 7 октября на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Тараканов в Дубенском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе столкнулись маршрутка Volkswagen и автомобиль Opel. В результате столкновения один человек погиб, еще четверо получили травмы – их госпитализировали. От удара легковушка превратилась в груду металла.

Движение на этом участке дороги затруднено, его регулируют патрульные полицейские.

На месте происшествия работают следователи и спасатели.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ночью 5 октября на Черниговщине Volkswagen выехал на встречную и столкнулся с грузовиком. От полученных травм 24-летний водитель легковушки погиб.