08 жовтня 2025, 09:39

Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: в поліції розповіли подробиці

08 жовтня 2025, 09:39
Фото: поліція
У Дубенському районі внаслідок ДТП, що сталася 7 жовтня близько 08:20, одна людина загинула, ще шестеро – травмувались

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 24-річний водій автомобіля Opel Vectra не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, допустив занос і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen LT, який здійснював нерегулярні перевезення.

Маршрутка їхала із Рівного у місто Кременець.

Внаслідок удару водій легковика загинув на місці – його тіло з понівеченого авто деблокували рятувальники.

Госпіталізували 62-річного водія маршрутки та п’ятьох пасажирів віком від 30 до 43 років. У них діагностували політравми, переломи, забої та черепно-мозкові травми. Ще троє пасажирів маршрутки не постраждали.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, ДТП сталася вранці 7 жовтня на трасі "Київ–Чоп" поблизу села Тараканів в Дубенському районі. Рух на цій ділянці дороги деякий час був ускладнений через аварію.

Рівненська область аварія ДТП маршрутка загиблий постраждалі
