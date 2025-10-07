Фото: поліція

ДТП сталася вранці 7 жовтня на трасі "Київ–Чоп" поблизу села Тараканів в Дубенському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі зіткнулися маршрутка Volkswagen та автомобіль Opel. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще четверо дістали травми – їх госпіталізували. Від удару легковик перетворився на купу металу.

Рух на цій ділянці дороги ускладнений, його регулюють патрульні поліцейські.

На місці події працюють слідчі та рятувальники.

Обставини ДТП встановлюються.

