Фото: ГБР

Сотрудники ГБР задержали командира воинской части из Ровно и сообщили ему о подозрении

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

Следствие установило, что командир привлек трех подчиненных – двух водителей и электричество – к строительству своего дома во Львовской области вместо несения службы.

В служебных документах военные числились на месте дислокации в Ровно, так что ежемесячно получали денежное довольствие.

Строительство длилось более полутора лет – с марта 2024 года. За это время из бюджета воинской части незаконно выплатили более 1,3 млн грн.

Во время обысков 17 сентября правоохранители обнаружили на строительстве двух военных, еще один "строитель" с июля служит в Сумской области. Также правоохранители нашли грамоты, которыми командир награждал подчиненных "за добросовестную службу".

Чиновника задержали и сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий (ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 УК). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 1,3 млн грн.

Командиру грозит до 12 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области будут судить начальника одной из групп штаба воинской части за безосновательную выплату более 2,4 млн грн "боевых".