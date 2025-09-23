Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали командира військової частини з Рівного та повідомили йому про підозру

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

Слідство встановило, що командир залучив трьох підлеглих – двох водіїв та електрика – до будівництва свого будинку у Львівській області замість несення служби.

У службових документах військові значилися на місці дислокації у Рівному, тож щомісяця отримували грошове забезпечення.

Будівництво тривало понад півтора року – з березня 2024 року. За цей час з бюджету військової частини незаконно виплатили понад 1,3 млн грн.

Під час обшуків 17 вересня виявили на будівництві двох військових, ще один "будівельник" з липня служить на Сумщині. Також правоохоронці знайшли грамоти, якими командир нагороджував підлеглих "за сумлінну службу".

Посадовця затримали та повідомили про підозру у перевищенні влади й службових повноважень (ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 1,3 млн грн.

Командиру загрожує до 12 років ув’язнення.

