11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 17:41

На Рівненщині командир в/ч змушував підлеглих будувати його будинок

23 вересня 2025, 17:41
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР затримали командира військової частини з Рівного та повідомили йому про підозру

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

Слідство встановило, що командир залучив трьох підлеглих – двох водіїв та електрика – до будівництва свого будинку у Львівській області замість несення служби.

У службових документах військові значилися на місці дислокації у Рівному, тож щомісяця отримували грошове забезпечення.

Будівництво тривало понад півтора року – з березня 2024 року. За цей час з бюджету військової частини незаконно виплатили понад 1,3 млн грн.

Під час обшуків 17 вересня виявили на будівництві двох військових, ще один "будівельник" з липня служить на Сумщині. Також правоохоронці знайшли грамоти, якими командир нагороджував підлеглих "за сумлінну службу".

Посадовця затримали та повідомили про підозру у перевищенні влади й службових повноважень (ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 1,3 млн грн.

Командиру загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині судитимуть начальника однієї з груп штабу військової частини за безпідставну виплату понад 2,4 млн грн "бойових".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівне строительство ДБР командир військова частина військові
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Львівщині митники вилучили російські добавки та волосся з Африки на понад мільйон гривень
23 вересня 2025, 18:03
На Київщині 21-річний чоловік отримав тяжкі травми внаслідок сутички
23 вересня 2025, 17:57
Кава в Україні подорожчає: на скільки підскочать суми у чеку
23 вересня 2025, 17:36
У Запоріжжі легковик врізався в електроопору: водія затисло в салоні
23 вересня 2025, 17:23
У Києві померла 24-річна породілля з опіками понад 80% тіла після удару по Святошинському району
23 вересня 2025, 17:13
Легковик і мотоцикл зіткнулися на Івано-Франківщині – постраждав 15-річний мотоцикліст
23 вересня 2025, 16:58
У прифронтових регіонах можна буде отримати грант на бізнес: кого стосується
23 вересня 2025, 16:55
Росіяни атакували дроном громаду на Сумщині: двоє поранених
23 вересня 2025, 16:47
"Системно працюємо з депутатами Верховної Ради України для посилення підтримки громад Харківської області", — Олег Синєгубов
23 вересня 2025, 16:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »