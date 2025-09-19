Фото: Ілюстративне

34-річного чоловіка затримали на Рівненщині. Він стріляв у свого знайомого

Про це повідомляє поліція Рівненщини області, передає RegioNews.

18 вересня у селі Заставʼя на території власного будинку 34-річний місцевий житель з мисливської рушниці вистрелив в живіт своєму 22-річному знайомому. Коли медики прибули за адресою, вони констатували смерть потерпілого.

Стрілка затримали. Він на той момент був у стадії спʼяніння. Вирішується питання про запобіжний захід. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві двох братів віком 21 і 22 роки судитимуть за жорстоке вбивство 29-річного чоловіка. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. Їм загрожує довічне позбавлення волі.