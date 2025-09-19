11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
08:28  19 вересня
На Буковині на кордоні з Румунією зупинили мікроавтобус із 350 кг рідкісних металів
UA | RU
UA | RU
19 вересня 2025, 08:45

На Рівненщині затримали чоловіка, який застрелив знайомого

19 вересня 2025, 08:45
Читайте также на русском языке
Фото: Ілюстративне
Читайте также
на русском языке

34-річного чоловіка затримали на Рівненщині. Він стріляв у свого знайомого

Про це повідомляє поліція Рівненщини області, передає RegioNews.

18 вересня у селі Заставʼя на території власного будинку 34-річний місцевий житель з мисливської рушниці вистрелив в живіт своєму 22-річному знайомому. Коли медики прибули за адресою, вони констатували смерть потерпілого.

Стрілка затримали. Він на той момент був у стадії спʼяніння. Вирішується питання про запобіжний захід. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві двох братів віком 21 і 22 роки судитимуть за жорстоке вбивство 29-річного чоловіка. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
затримання убивство Рівненська АЕС
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Чернігівщина під обстрілами: 59 атак за добу, горіли будинок і підприємство
19 вересня 2025, 11:08
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
19 вересня 2025, 11:06
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
19 вересня 2025, 10:53
Збирали дані про оборону на Донеччині та Дніпропетровщині: СБУ викрила агентурну мережу ФСБ
19 вересня 2025, 10:41
Смертельна аварія на Львівщині: мотоцикл зіткнувся з мікроавтобусом
19 вересня 2025, 10:25
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
19 вересня 2025, 10:22
Бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та знищили ворожий тягач "Вітязь"
19 вересня 2025, 10:09
У Полтаві вертоліт Мі-2 прибрали з постаменту всього через добу
19 вересня 2025, 09:51
Нічна атака на Україну: сили ППО знешкодили 71 із 86 російських дронів
19 вересня 2025, 09:46
Окупанти атакували Словʼянськ БПЛА "Молнія-2": пошкоджені будинки
19 вересня 2025, 09:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »