Фото: поліція

Трагедія сталася у Дубно ввечері 13 вересня на перегоні "Дубно-Озеряни"

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними, 14-річна дівчина з Запорізької області, яка останні чотири роки жила в Дубні, вийшла на колії й лягла. Машиніст електровоза застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

Від отриманих травм дівчина загинула на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, вночі 12 вересня на Львівщині потяг на смерть збив чоловіка. За даними поліції, загиблому близько 40-45 років.