15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 17:16

У Рівному затримали чоловіка, який душив жінку та викрав сумку

03 вересня 2025, 17:16
Фото: ілюстративне
39-річний уродженець Івано-Франківщини постане перед судом за вчинення грабежу

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік душив жінку та викрав її сумку. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

Зловмисника затримали за процедурою, передбаченою ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, і повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і він продовжує перебувати під вартою до завершення судового розгляду.

Досудове розслідування вже завершено. Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, скерував матеріали кримінального провадження до суду для подальшого розгляду справи.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі чоловік напав на власника Mercedes-Benz та пошкодив автомобіль. Пізніше він розбив лобове скло Daewoo Nexia, який стояв поруч.

