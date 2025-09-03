Фото: ілюстративне

39-річний уродженець Івано-Франківщини постане перед судом за вчинення грабежу

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік душив жінку та викрав її сумку. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

Зловмисника затримали за процедурою, передбаченою ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, і повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і він продовжує перебувати під вартою до завершення судового розгляду.

Досудове розслідування вже завершено. Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, скерував матеріали кримінального провадження до суду для подальшого розгляду справи.

