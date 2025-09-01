17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
15:27  01 вересня
На Дніпропетровщині чоловік убив знайомого - скинув тіло у криницю, а авто спалив
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2025, 17:25

Хотіли отримати соцдопомогу: на Рівненщині одразу дві жінки стали жертвами аферистів

01 вересня 2025, 17:25
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Лише за добу одразу дві жительки Рівненської області стали жертвами шахраїв. Все почалось з того, що вони хотіли отримати грошову допомогу

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

44-річна жителька Рівненщини в мессенджері побачила повідомлення про отримання грошової допомоги від однієї з французьких благодійних організацій. Згодом вона перейшла за посиланням, ввела свої конфіденційні дані та двічі підтвердила код.

Проте замість допомоги жінка отримала повідомлення про зняття з її банківського рахунку 68 тисяч гривень. Тоді вона зрозуміла, що її обманули.

Інша жінка, 45-річна місцева жителька, по тій самій схемі втратила майже 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, в Україні активізувалися шахрайські схеми за участю дропів — осіб, які за гроші погоджуються пересилати кошти на свої банківські картки. Правоохоронці попереджають, що така діяльність пов’язана з кіберзлочинністю, шахрайством та іншими кримінальними ризиками.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист Рівненська область
Фейкова допомога: українців попередили про нову схему шахраїв
14 серпня 2025, 22:25
Під виглядом гуманітарної допомоги в Україну незаконно ввезли 27 авто: деталі резонансної справи
13 серпня 2025, 14:48
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
01 вересня 2025, 19:33
На Волині 18-річна водійка врізалась у дерево: троє осіб у лікарні
01 вересня 2025, 19:12
Зізнання і контакт із РФ: що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія
01 вересня 2025, 18:54
Марта Костюк встановила історичний рекорд для українського тенісу
01 вересня 2025, 18:31
У Дніпрі авто збило дитину
01 вересня 2025, 18:25
Українські школярі вивчатимуть новий обов’язковий предмет про фінансову грамотність
01 вересня 2025, 18:15
СБУ повідомила Кадирову про заочну підозру – використовував українських полонених як "живий щит"
01 вересня 2025, 17:57
Незаконний подарунок від брата: у Харкові хлопцю загрожує в'язниця
01 вересня 2025, 17:55
Поляки запустили виробництво розвідувальних дронів в Україні
01 вересня 2025, 17:49
Латвія змінює правила в’їзду для українців: що треба знати
01 вересня 2025, 17:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »