Фото: Нацполіція

Лише за добу одразу дві жительки Рівненської області стали жертвами шахраїв. Все почалось з того, що вони хотіли отримати грошову допомогу

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

44-річна жителька Рівненщини в мессенджері побачила повідомлення про отримання грошової допомоги від однієї з французьких благодійних організацій. Згодом вона перейшла за посиланням, ввела свої конфіденційні дані та двічі підтвердила код.

Проте замість допомоги жінка отримала повідомлення про зняття з її банківського рахунку 68 тисяч гривень. Тоді вона зрозуміла, що її обманули.

Інша жінка, 45-річна місцева жителька, по тій самій схемі втратила майже 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, в Україні активізувалися шахрайські схеми за участю дропів — осіб, які за гроші погоджуються пересилати кошти на свої банківські картки. Правоохоронці попереджають, що така діяльність пов’язана з кіберзлочинністю, шахрайством та іншими кримінальними ризиками.