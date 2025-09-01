Хотіли отримати соцдопомогу: на Рівненщині одразу дві жінки стали жертвами аферистів
Лише за добу одразу дві жительки Рівненської області стали жертвами шахраїв. Все почалось з того, що вони хотіли отримати грошову допомогу
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
44-річна жителька Рівненщини в мессенджері побачила повідомлення про отримання грошової допомоги від однієї з французьких благодійних організацій. Згодом вона перейшла за посиланням, ввела свої конфіденційні дані та двічі підтвердила код.
Проте замість допомоги жінка отримала повідомлення про зняття з її банківського рахунку 68 тисяч гривень. Тоді вона зрозуміла, що її обманули.
Інша жінка, 45-річна місцева жителька, по тій самій схемі втратила майже 34 тисячі гривень.
Нагадаємо, в Україні активізувалися шахрайські схеми за участю дропів — осіб, які за гроші погоджуються пересилати кошти на свої банківські картки. Правоохоронці попереджають, що така діяльність пов’язана з кіберзлочинністю, шахрайством та іншими кримінальними ризиками.