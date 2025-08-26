На Рівненщині зростає захворюваність на COVID-19: зафіксовано летальний випадок

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Рівненщині зафіксували смерть 85-річної жінки, яка померла від ускладнень, спричинених COVID-19

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За його даними, упродовж минулого тижня в області виявили 351 новий випадок коронавірусної інфекції, а загалом з початку серпня – 486 випадків.

Фахівці наголошують, що наразі в регіоні циркулює субваріант Омікрону "Stratus", який характеризується охриплістю, поряд із типовими для COVID-19 симптомами:

нежиттю,

підвищеною температурою,

кашлем,

головним болем,

втомою,

втратою нюху або смаку.

Департамент охорони здоров'я Рівненської ОДА отримав доручення моніторити ситуацію та вживати необхідних заходів для запобігання поширенню хвороби.

Нагадаємо, в Україні з вересня можуть запровадити карантинні обмеження по областях через поєднане зростання захворюваності на COVID-19 та грип.

За даними МОЗ, у серпні 2025 року зареєстровано 8 714 випадків COVID-19, з яких 1 342 пацієнти потребували стаціонарного лікування. Для порівняння, у серпні минулого року фіксували 26 451 випадок, з них 3 191 хворий перебував у лікарнях.