На Рівненщині зростає захворюваність на COVID-19: зафіксовано летальний випадок
На Рівненщині зафіксували смерть 85-річної жінки, яка померла від ускладнень, спричинених COVID-19
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
За його даними, упродовж минулого тижня в області виявили 351 новий випадок коронавірусної інфекції, а загалом з початку серпня – 486 випадків.
Фахівці наголошують, що наразі в регіоні циркулює субваріант Омікрону "Stratus", який характеризується охриплістю, поряд із типовими для COVID-19 симптомами:
- нежиттю,
- підвищеною температурою,
- кашлем,
- головним болем,
- втомою,
- втратою нюху або смаку.
Департамент охорони здоров'я Рівненської ОДА отримав доручення моніторити ситуацію та вживати необхідних заходів для запобігання поширенню хвороби.
Нагадаємо, в Україні з вересня можуть запровадити карантинні обмеження по областях через поєднане зростання захворюваності на COVID-19 та грип.
За даними МОЗ, у серпні 2025 року зареєстровано 8 714 випадків COVID-19, з яких 1 342 пацієнти потребували стаціонарного лікування. Для порівняння, у серпні минулого року фіксували 26 451 випадок, з них 3 191 хворий перебував у лікарнях.