Фото з відкритих джерел

Чоловіка затримали в селі Городець. Тоді з'ясувалось, що він не має права на відстрочку від мобілізації та є порушником військового обліку

Про це повідомляє Рівненський ТЦК та СП, передає RegioNews.

Чоловіку запропонували проїхати до районного ТЦК та СП, на що той погодився. Згодом було складено протокол про адміністративне порушення. Чоловіка відправили на ВЛК.

Уже під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру, чоловіку стало погано. У ТЦК зазначили, що викликали "швидку допомогу", проте лікарі констатували смерть чоловіка.

"Нагадуємо, усі військовозобов’язані мають оновити свої дані і при наявності причин на отримання відстрочки надати відповідні документи до ТЦК та СП. Закликаємо громадян не поширювати чутки, неперевірену та викривлену інформацію", - кажуть у ТЦК.

Слід зазначити, що про цей інцидент напередодні написала мати чоловіка. За словами Ніли Сахарчук, ніхто не повідомив про його смерть.

"Мого сина Віталія Сахарука забрав Сарненський РТЦК та СП в четвер, 21.08.2025 року. Утримували в приміщенні РТЦК та СП три дні. 23.08.2025 року дізнаємось, що він в морзі. Нас ніхто не повідомив. Приїхавши в поліцію, дізнались, що йому було погано і були виклики швидкої", — розповідає жінка.

