11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 16:36

В Рівному чоловік помер від серцевої недостатності після успішної ВЛК: що кажуть в ТЦК

25 серпня 2025, 16:36
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Чоловіка затримали в селі Городець. Тоді з'ясувалось, що він не має права на відстрочку від мобілізації та є порушником військового обліку

Про це повідомляє Рівненський ТЦК та СП, передає RegioNews.

Чоловіку запропонували проїхати до районного ТЦК та СП, на що той погодився. Згодом було складено протокол про адміністративне порушення. Чоловіка відправили на ВЛК.

Уже під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру, чоловіку стало погано. У ТЦК зазначили, що викликали "швидку допомогу", проте лікарі констатували смерть чоловіка.

"Нагадуємо, усі військовозобов’язані мають оновити свої дані і при наявності причин на отримання відстрочки надати відповідні документи до ТЦК та СП. Закликаємо громадян не поширювати чутки, неперевірену та викривлену інформацію", - кажуть у ТЦК.

Слід зазначити, що про цей інцидент напередодні написала мати чоловіка. За словами Ніли Сахарчук, ніхто не повідомив про його смерть.

"Мого сина Віталія Сахарука забрав Сарненський РТЦК та СП в четвер, 21.08.2025 року. Утримували в приміщенні РТЦК та СП три дні. 23.08.2025 року дізнаємось, що він в морзі. Нас ніхто не повідомив. Приїхавши в поліцію, дізнались, що йому було погано і були виклики швидкої", — розповідає жінка.

Нагадаємо, на Вінниччині стався конфлікт між поліцією, ТЦК та місцевими жителями. Це сталось, коли правоохоронці намагались затримати чоловіка. Відомо, що він перебував у розшуку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК мобілізація Рівненська область
Скандал під час рейду ТЦК в одеському ЖК: реакція військкомату
25 серпня 2025, 11:40
Стрілянина на Волині: працівники ТЦК відкрили вогонь по пенсіонерках, у штабі говорять про провокацію
20 серпня 2025, 09:47
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
До $5 тис. від бізнесу вимагали харківські податківці за "роботу без штрафів" та "додаткових перевірок"
25 серпня 2025, 20:19
На Херсонщині двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону
25 серпня 2025, 19:58
Президенту США Дональду Трампу залишили Кубок світу з футболу
25 серпня 2025, 19:44
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
25 серпня 2025, 19:27
На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку за смертельне побиття власного брата
25 серпня 2025, 19:27
У Львові внаслідок ДТП постраждала літня жінка: обставини події
25 серпня 2025, 19:13
На Житомирщині зупинили роботу схеми вирощування сільгосппродукції на радіаційно забруднених землях
25 серпня 2025, 19:00
Міністр оборони Шмигаль обговорив із Келлогом гарантії безпеки для України
25 серпня 2025, 18:59
Киянин розробив ухилянту план втечі за 8 тисяч доларів
25 серпня 2025, 18:56
У Дніпрі 9-річна дитина травмувалася внаслідок падіння інсталяції у парку
25 серпня 2025, 18:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »