Фото: поліція Рівненщини

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Аварія відбулася 23 серпня близько 17:20 на вулиці Шевченка.

За попередніми даними поліції, 37-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Volkswagen B5, під час повороту ліворуч не пропустила транспорт, що рухався назустріч. У результаті її авто зіткнулося з мікроавтобусом Renault Master, за кермом якого перебував 22-річний мешканець села Озерко Мізоцької громади.

Двоє постраждалих госпіталізовані

Унаслідок зіткнення постраждала водійка легковика – вона отримала перелом ключиці та забій грудної клітки. Також травмувався 38-річний пасажир цього авто, у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та численні забої. Потерпілих госпіталізували для подальшого лікування.

Правоохоронці фіксують наслідки ДТП

За фактом аварії розпочато досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.

Нагадаємо, 23 серпня на трасі Н-03 поблизу села Припруття сталася серйозна ДТП за участю чотирьох авто. Унаслідок зіткнення травми отримали четверо осіб, серед яких є дитина.