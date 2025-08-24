На Рівненщині внаслідок ДТП постраждали двоє осіб
У Здолбунові сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися двоє людей
Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.
Аварія відбулася 23 серпня близько 17:20 на вулиці Шевченка.
За попередніми даними поліції, 37-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Volkswagen B5, під час повороту ліворуч не пропустила транспорт, що рухався назустріч. У результаті її авто зіткнулося з мікроавтобусом Renault Master, за кермом якого перебував 22-річний мешканець села Озерко Мізоцької громади.
Унаслідок зіткнення постраждала водійка легковика – вона отримала перелом ключиці та забій грудної клітки. Також травмувався 38-річний пасажир цього авто, у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та численні забої. Потерпілих госпіталізували для подальшого лікування.
За фактом аварії розпочато досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.
