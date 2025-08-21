Трьох жителів Рівненщини підозрюють у незаконній вирубці дерев на 300 тис. грн
Зловмисники самовільно вирубали дерева на території природно-заповідного фонду, завдавши збитків на майже 300 тисяч гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Правоохоронці встановили, що троє жителів Дубненського району в природно-заповідному фонді місцевого значення "Заброддя", що неподалік села Андруга Кременецького району, здійснили вирубку дубів і, розпиливши їх на метрові колоди, власним автомобілем вивезли з лісового масиву.
Фігурантам оголошено підозри за статтею про незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення незаконного зрубаного дерева, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
