21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
21 серпня 2025, 17:41

Трьох жителів Рівненщини підозрюють у незаконній вирубці дерев на 300 тис. грн

21 серпня 2025, 17:41
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Зловмисники самовільно вирубали дерева на території природно-заповідного фонду, завдавши збитків на майже 300 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що троє жителів Дубненського району в природно-заповідному фонді місцевого значення "Заброддя", що неподалік села Андруга Кременецького району, здійснили вирубку дубів і, розпиливши їх на метрові колоди, власним автомобілем вивезли з лісового масиву.

Фігурантам оголошено підозри за статтею про незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення незаконного зрубаного дерева, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік зрізав дерево і загинув. На нього впав багатолітній ясен.

Тернопільська область вирубка дерев відповідальність поліція дерева
