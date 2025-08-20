Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Рівненський міський суд 20 серпня задовольнив клопотання слідчого і помістив чоловіка під варту на 60 діб без права внесення застави. За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

За даними поліції, злочин стався під час конфлікту між підозрюваним і 57-річним чоловіком, який закінчився смертю останнього. Нападник завдав численних ударів руками та ногами по голові й тілу потерпілого. На момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння - прилад "Драгер" показав 0,72 проміле.

Підозрюваний перебуває під вартою

До поліції повідомила 42-річна місцева жителька, яка близько 05:00 виявила 57-річного чоловіка без ознак життя у квартирі на вулиці Д. Галицького. Поліцейські встановили, що напередодні в помешканні зібралася компанія з шести осіб. Під час застілля виник конфлікт між 27- та 57-річним чоловіками, після чого підозрюваний залишив місце злочину, залишивши закривавлене взуття біля під’їзду.

Триває досудове розслідування

Менш ніж за годину оперативники розшукали чоловіка поблизу одного з автовокзалів Рівного. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронці затримали чоловіка, який смертельно поранив свого односельця ножем. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання для проведення слідчих дій.