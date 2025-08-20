12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2025, 17:40

У Рівному 27-річного чоловіка взяли під варту за смертельне побиття знайомого

20 серпня 2025, 17:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Суд обрав запобіжний захід для 27-річного уродженця Івано-Франківської області, підозрюваного у смертельному побитті знайомого

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Рівненський міський суд 20 серпня задовольнив клопотання слідчого і помістив чоловіка під варту на 60 діб без права внесення застави. За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

За даними поліції, злочин стався під час конфлікту між підозрюваним і 57-річним чоловіком, який закінчився смертю останнього. Нападник завдав численних ударів руками та ногами по голові й тілу потерпілого. На момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння - прилад "Драгер" показав 0,72 проміле.

Підозрюваний перебуває під вартою

До поліції повідомила 42-річна місцева жителька, яка близько 05:00 виявила 57-річного чоловіка без ознак життя у квартирі на вулиці Д. Галицького. Поліцейські встановили, що напередодні в помешканні зібралася компанія з шести осіб. Під час застілля виник конфлікт між 27- та 57-річним чоловіками, після чого підозрюваний залишив місце злочину, залишивши закривавлене взуття біля під’їзду.

Триває досудове розслідування

Менш ніж за годину оперативники розшукали чоловіка поблизу одного з автовокзалів Рівного. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронці затримали чоловіка, який смертельно поранив свого односельця ножем. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання для проведення слідчих дій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівне Рівненська область Побиття підозрюваний конфлікт смерть
На Рівненщині чоловік без прав та страхового полісу спричинив смертельну аварію
20 серпня 2025, 17:03
Чоловік помер просто біля МАФів у Дніпрі - тіло помітили перехожі
20 серпня 2025, 16:12
У Рівному відкрили інклюзивний маршрут
19 серпня 2025, 19:54
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
На Харківщині відбудеться онлайн-зустріч влади та бізнесу
20 серпня 2025, 19:00
Політравми та забої: у Рівненській області авто збило 33-річну жінку на "зебрі"
20 серпня 2025, 18:52
Невакцинованих дітей можуть не допустити до навчання у школах
20 серпня 2025, 18:50
Правоохоронці затримали жителя Одеси, який незаконно переправляв чоловіків до Молдови
20 серпня 2025, 18:39
На Волині правоохоронця судитимуть за організацію незаконного перетину кордону
20 серпня 2025, 18:35
Безуглій заборонили відвідувати засідання парламенту
20 серпня 2025, 18:29
Путін не готовий зустрічатися із Зеленським зараз і в майбутньому, - CNN
20 серпня 2025, 18:16
1 вересня стартує навчальний рік 2025–2026: який формат навчання очікувати
20 серпня 2025, 17:51
Польща не відправлятиме свої війська в Україну
20 серпня 2025, 17:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »