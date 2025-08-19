В Ровно открыли инклюзивный маршрут

фото: Ровенский горсовет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ровенский горсовет.

Маршрут представляет собой 1,5 км безбарьерного пространства, соединившего ключевые локации города, сделав их доступными для ветеранов и маломобильных групп населения. Речь идет о полутора километрах пешеходной сети по улице Симона Петлюры, являющейся центром досуга города.

Обновленный участок является частью безбарьерного маршрута, который строится в городе в пределах национального проекта "Движение без барьеров". Город является пилотным участником этой инициативы. Длина уже проделанной части маршрута превышает длину Южного моста в Киеве.

"Проект Inclusivity Route – пример того, как социально ответственный бизнес приобщается к важным инициативам в стране по превращению украинских городов в человекоцентрические европейские безбарьерные среды", – говорится в сообщении.

Напомним, в Ровно показали вышиванки погибших на войне военных. Акция, проходившая в мае, называлась "Коды памяти. Цена национальной идентичности".