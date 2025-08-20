12:58  20 серпня
20 серпня 2025, 17:03

На Рівненщині чоловік без прав та страхового полісу спричинив смертельну аварію

20 серпня 2025, 17:03
Фото: Національна поліція України
Житель Рівненського району постане перед судом за смертельну ДТП, яку спричинив у стані алкогольного сп’яніння без відповідних документів та страховки

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Житель Рівненського району постане перед судом за скоєння смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. За даними слідства, прилад Драгер зафіксував у нього 0,95 проміле алкоголю в крові. Крім цього, водій не мав посвідчення відповідної категорії та страхового полісу, що ускладнило ситуацію та зробило його дії особливо небезпечними.

Водій перебуває під вартою

Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він перебуває до цього часу. Досудове розслідування справи вже завершене, а матеріали кримінального провадження передано до суду для розгляду.

За процесуального керівництва прокурора слідчі зібрали всі необхідні докази, опитано свідків і зафіксовано обставини ДТП. Правоохоронці зазначають, що подія сталася через поєднання алкогольного сп’яніння та порушення правил дорожнього руху, що призвело до трагедії.

Обвинуваченому загрожує покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі, залежно від рішення суду. Остаточна міра покарання буде визначена після розгляду всіх доказів у судовому процесі.

Нагадаємо, на Житомирщині сталася ДТП за участю легкового авто та автобуса, внаслідок якої постраждали дев’ятеро людей. Аварія трапилася 19 серпня на трасі Житомир – Вінниця.

