У Рівному відкрили інклюзивний маршрут

Маршрут являє собою 1,5 км безбар’єрного простору, який з’єднав ключові локації міста, зробивши їх доступними для ветеранів та маломобільних груп населення. Йдеться про півтора кілометри пішохідної мережі по вулиці Симона Петлюри, яка є центром дозвілля міста.

Оновлена ділянка є частиною безбар’єрного маршруту, що розбудовується у місті в межах національного проєкту "Рух без бар’єрів". Місто є пілотним учасником цієї ініціативи. Довжина вже зробленої частини маршруту перевищує довжину Південного мосту в Києві.

"Проєкт Inclusivity Route – приклад того, як соціально відповідальний бізнес долучається до важливих ініціатив в країні, з перетворення українських міст на людиноцентричні європейські безбар’єрні середовища", – йдеться у повідомленні.

