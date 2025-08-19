18:50  19 серпня
Завтра в Україні очікується до +30
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 19:54

У Рівному відкрили інклюзивний маршрут

19 серпня 2025, 19:54
Читайте также на русском языке
фото: Рівненська міськрада
Читайте также
на русском языке

18 серпня у Рівному відкрили Inclusivity Route

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Рівненську міськраду.

Маршрут являє собою 1,5 км безбар’єрного простору, який з’єднав ключові локації міста, зробивши їх доступними для ветеранів та маломобільних груп населення. Йдеться про півтора кілометри пішохідної мережі по вулиці Симона Петлюри, яка є центром дозвілля міста.

Оновлена ділянка є частиною безбар’єрного маршруту, що розбудовується у місті в межах національного проєкту "Рух без бар’єрів". Місто є пілотним учасником цієї ініціативи. Довжина вже зробленої частини маршруту перевищує довжину Південного мосту в Києві.

"Проєкт Inclusivity Route – приклад того, як соціально відповідальний бізнес долучається до важливих ініціатив в країні, з перетворення українських міст на людиноцентричні європейські безбар’єрні середовища", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівному показали вишиванки загиблих на війні військових. Акція, що проходила у травні, мала назву "Коди пам’яті. Ціна національної ідентичності".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівне суспільство Рівненська область інклюзивність Inclusivity Route
На Рівненщині чоловік вбив односельця ножем
18 серпня 2025, 17:45
Двоє людей постраждали у ДТП на Рівненщині
18 серпня 2025, 10:24
На Рівнещині онук до смерті побив дідуся
14 серпня 2025, 20:55
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Стало відомо, скільки країн купують крадене в Україні зерно
19 серпня 2025, 20:24
Музикант Тарас Тополя розповів, як відновлюють їхню квартиру з дружиною після обстрілу
19 серпня 2025, 20:05
"Єдність заходу відновилась": зустріч у Вашингтоні 18 серпня була поразкою Путіна - ЗМІ
19 серпня 2025, 19:45
У Харкові завершили аварійно-пошукові роботи на місці російської атаки
19 серпня 2025, 19:41
Акторка Ірина Сопонару розповіла про незвичну традицію з чоловіком
19 серпня 2025, 19:00
На Житомирщині внаслідок зіткнення легкового авто з автобусом постраждали 9 людей
19 серпня 2025, 18:59
Завтра в Україні очікується до +30
19 серпня 2025, 18:50
Документи українців перевірятиме штучний інтелект
19 серпня 2025, 18:09
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
19 серпня 2025, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »