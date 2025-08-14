14:14  13 серпня
14 серпня 2025, 07:35

На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду

14 серпня 2025, 07:35
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Рівненському районі завершено досудове розслідування у справі про смертельне побиття. Перед судом постане 37-річний житель села Дерев'янче, якого підозрюють у вбивстві рідного брата

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що в травні цього року між 37-ми та 40-річним братами виник конфлікт на ґрунті домашнього насильства. Обоє мешкали в одному будинку на території Острозької міської громади.

Під час сварки молодший брат, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс старшому не менше п'яти ударів руками та ногами по тулубу. Вже наступного дня від отриманих травм потерпілий помер.

Зловмиснику повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою, де він перебуває й нині.

Відомо, що підозрюваний раніше вже неодноразово був судимий за майнові злочини та злочини проти життя і здоров'я.

Слідство завершене, прокурор скерував матеріали кримінального провадження до суду. Відповідно до санкції інкримінованої статті, обвинуваченому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Обтяжуючими обставинами є те, що злочин вчинено в стані алкогольного сп'яніння, а також щодо особи, з якою винний перебував у сімейних відносинах.

Нагадаємо, у Києві засудили 34-річного чоловіка, який через ревнощі до співмешканки смертельно побив знайомого під час застілля. Вирок виніс Дніпровський районний суд — зловмисник проведе за ґратами 7 років і 6 місяців

13 серпня 2025
