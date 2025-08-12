Фото: Национальная полиция Украины

Начато досудебное расследование после дорожно-транспортного происшествия в Ровенском районе, которое произошло между двумя легковыми автомобилями

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Водитель автомобиля Mercedes, 45-летняя жительница села Корнин, двигаясь в направлении села Большой Житин, столкнулась с автомобилем Citroën, который под управлением 30-летнего жителя Ровно выполнял поворот налево.

Водитель Mercedes получила перелом предплечья

В результате аварии пострадала водитель Mercedes, получившая закрытый перелом предплечья и срочно госпитализированная в больницу. Кроме того, в медицинском учреждении находится и водитель Citroën, проходящий дополнительные медицинские обследования.

Оба участника ДТП находятся в больнице

Правоохранители отобрали у обоих водителей биологические образцы для проверки состояния опьянения. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения возбуждено уголовное производство. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента, чтобы определить степень ответственности участников ДТП.

Ранее мы сообщали предварительную информацию о ДТП в селе Бармаки Ровенского района, которое произошло вечером 11 августа. На трассе "Ровно - Тучин" столкнулись два легковых автомобиля.