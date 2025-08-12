Фото: Національна поліція України

Розпочато досудове розслідування після дорожньо-транспортної пригоди у Рівненському районі, яка сталася між двома легковими автомобілями

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Водійка автомобіля Mercedes, 45-річна мешканка села Корнин, рухаючись у напрямку села Великий Житин, зіткнулася з автомобілем Citroën, який під керуванням 30-річного жителя Рівного виконував поворот ліворуч.

Водійка Mercedes отримала перелом передпліччя

У результаті аварії постраждала водійка Mercedes, яка отримала закритий перелом передпліччя і була терміново госпіталізована до лікарні. Крім того, у медичному закладі перебуває і кермувальник Citroën, який проходить додаткові медичні обстеження.

Обидва учасники ДТП перебувають у лікарні

Правоохоронці відібрали у обох водіїв біологічні зразки для перевірки на стан сп’яніння. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. Слідчі продовжують встановлювати всі обставини інциденту, аби визначити ступінь відповідальності учасників ДТП.

Раніше ми повідомляли попередню інформацію про ДТП у селі Бармаки Рівненського району, яка сталася ввечері 11 серпня. На трасі "Рівне – Тучин" зіткнулися два легкові автомобілі.