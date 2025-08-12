10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 12:27

На Рівненщині внаслідок зіткнення Mercedes і Citroën госпіталізували обох водіїв

12 серпня 2025, 12:27
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Розпочато досудове розслідування після дорожньо-транспортної пригоди у Рівненському районі, яка сталася між двома легковими автомобілями

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Водійка автомобіля Mercedes, 45-річна мешканка села Корнин, рухаючись у напрямку села Великий Житин, зіткнулася з автомобілем Citroën, який під керуванням 30-річного жителя Рівного виконував поворот ліворуч.

Водійка Mercedes отримала перелом передпліччя

У результаті аварії постраждала водійка Mercedes, яка отримала закритий перелом передпліччя і була терміново госпіталізована до лікарні. Крім того, у медичному закладі перебуває і кермувальник Citroën, який проходить додаткові медичні обстеження.

Обидва учасники ДТП перебувають у лікарні

Правоохоронці відібрали у обох водіїв біологічні зразки для перевірки на стан сп’яніння. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. Слідчі продовжують встановлювати всі обставини інциденту, аби визначити ступінь відповідальності учасників ДТП.

Раніше ми повідомляли попередню інформацію про ДТП у селі Бармаки Рівненського району, яка сталася ввечері 11 серпня. На трасі "Рівне – Тучин" зіткнулися два легкові автомобілі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія зіткнення Рівненська область ушпиталення водій
У смертельній ДТП в Івано-Франківській області загинув пасажир - що відомо
12 серпня 2025, 11:42
На Волині — понад 300 аварій з дітьми з початку року: половина через мопеди
12 серпня 2025, 11:13
На Львівщині в ДТП постраждали дві людини: пенсіонерка та 16-річний хлопець
12 серпня 2025, 10:57
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Стипендії в Україні хочуть збільшити до 8000 грн, - ексзаступник міністра освіти
12 серпня 2025, 13:22
Через ревнощі — за ґрати: у Києві чоловік отримав 7,5 років за вбивство знайомого
12 серпня 2025, 12:58
Росія витратила понад $13 млрд на обстріли України за перше півріччя 2025, - Forbes
12 серпня 2025, 12:53
Після удару по Запоріжжю троє людей досі в лікарнях, один — у важкому стані
12 серпня 2025, 12:51
На Дніпропетровщині 10-річна дівчинка впала з дерева: стан потерпілої
12 серпня 2025, 12:39
На Львівщині засудили чоловіка за погрози журналісту: що вирішив суд
12 серпня 2025, 12:31
У Києві відправили під суд чоловік, який на дитмайданчику обікрав 10-річну дівчинку
12 серпня 2025, 12:24
На Харківщині стартувала програма реінтеграції ветеранів за підтримки міжнародних партнерів
12 серпня 2025, 12:12
Вплав через Дністер до Молдови: на Вінниччині зупинили компанію "водних туристів"
12 серпня 2025, 11:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »