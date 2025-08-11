В Ровенской области столкнулись две иномарки: трех человек госпитализировали
Авария произошла на трассе Киев-Чоп 10 августа. В результате ДТП люди получили травмы
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
58-летний водитель Opel Vivaro не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Nissan Qashqai, за рулем которого была 53-летняя женщина. В результате ДТП трех человек госпитализировали.
У 50-летнего пассажира Opel диагностировали политравму, черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Руководившая кроссовером женщина получила перелом плеча, ушиб грудной клетки и осаждение, а пассажирка — ушиб грудной клетки.
Напомним, в Киеве пьяный водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате удара обломки автомобиля травмировали двух женщин, сидевших на лавочке рядом.