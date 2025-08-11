Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

58-річний водій Opel Vivaro не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з Nissan Qashqai, за кермом якого була 53-річна жінка. Внаслідок ДТП трьох людей госпіталізували.

У 50-річного пасажира Opel діагностували політравму, черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Жінка, яка керувала кросовером, отримала перелом плеча, забій грудної клітки та осаднення, а пасажирка — забій грудної клітки.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Внаслідок удару уламки автомобіля травмували двох жінок, які сиділи на лавочці поруч.