19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 22:45

На Рівненщині зіткнулись дві іномарки: трьох людей госпіталізували

11 серпня 2025, 22:45
Фото: Нацполіція
Аварія сталась на трасі Київ-Чоп 10 серпня. Внаслідок ДТП люди отримали травми

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

58-річний водій Opel Vivaro не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з Nissan Qashqai, за кермом якого була 53-річна жінка. Внаслідок ДТП трьох людей госпіталізували.

У 50-річного пасажира Opel діагностували політравму, черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Жінка, яка керувала кросовером, отримала перелом плеча, забій грудної клітки та осаднення, а пасажирка — забій грудної клітки.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Внаслідок удару уламки автомобіля травмували двох жінок, які сиділи на лавочці поруч.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
