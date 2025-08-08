фото: Костопільська міська рада у Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву політичної сили в Facebook.

"Ми вважаємо, що кожен українець має стати на захист Української Держави. Будь які дії проти мобілізації – паплюжать пам’ять про наших загиблих побратимів, є зневагою до всіх воїнів, до всіх свободівців, які з гідністю воюють за Україну. Виходячи з цього, хоч Віктор Москвич не був членом ВО "Свобода", але представляв нас у Костопільській міській раді, Рівненська обласна організація ВО "Свобода" розпочинає процедуру його відкликання", - йдеться у повідомленні.

Ймовірно йдеться про інцидент, що трапився 4 серпня. У той день у Рівному два цивільні авто змусили зупинитися машину ТЦК, яка везла військовозобов'язаного. Тоді авто ТЦК потрапило в ДТП.