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04 августа 2025, 07:48

Трагическое ДТП на Ровенщине: погиб 2-летний мальчик

04 августа 2025, 07:48
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фото: Национальная полиция
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В Дубно Ровенской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб малолетний мальчик. Инцидент произошел 3 августа на улице Заводской

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что произошло столкновение автомобилей Renault Scenic под управлением 68-летнего ровенчанина и Ford Fiesta, водителем которого был 32-летний здолбуновчанин.

В результате столкновения пострадали водитель "Ford", две пассажирки минивэна и три человека из легковушки, которых госпитализировали.

Несмотря на усилия медиков, 2-летний сын водителя"Ford" скончался в больнице от полученных травм.

Правоохранители начали досудебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, на Буковине во время прощания с погибшим военным ребенок попал под колеса авто. 7-летнего мальчика госпитализировали.

Ранее на Киевщине произошло смертельное ДТП. Возле жилого комплекса "Счастливый" на Петропавловской Борщаговке микроавтобус наехал на ребенка. К сожалению, мальчик не выжил.

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