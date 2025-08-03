Смертельное ДТП: в Днепре пенсионерка попала под колеса грузовика
В Днепре произошла смертельная авария. В результате ДТП погибла пожилая женщина
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Смертельная авария произошла 3 августа на Донецком шоссе. Пожилая женщина попала под колеса грузовика "Новой почты", который возвращал на перекрестке. Отмечается, что пенсионерка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
Вероятно, женщина могла попасть в "слепую зону" водителя. В частности, конструкция кабины сделана таким образом, что водитель действительно мог ее не заметить. К сожалению, женщина погибла на месте от травм.
Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП. У жилого комплекса "Счастливый" на Петропавловской Борщаговке микроавтобус Рено наехал на ребенка. К сожалению, мальчик не выжил.
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