Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Смертельная авария произошла 3 августа на Донецком шоссе. Пожилая женщина попала под колеса грузовика "Новой почты", который возвращал на перекрестке. Отмечается, что пенсионерка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Вероятно, женщина могла попасть в "слепую зону" водителя. В частности, конструкция кабины сделана таким образом, что водитель действительно мог ее не заметить. К сожалению, женщина погибла на месте от травм.

Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП. У жилого комплекса "Счастливый" на Петропавловской Борщаговке микроавтобус Рено наехал на ребенка. К сожалению, мальчик не выжил.