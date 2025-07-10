В Киевской области насмерть сбили ребенка
В сети сообщили о трагедии. На Киевщине произошло ДТП, в котором погиб ребенок
Об этом сообщают в соцсетях, передает RegioNews.
Инцидент произошел 10 июля возле жилищного комплекса "Счастливый" на Петропавловской Борщаговке. Предварительно микроавтобус Рено наехал на ребенка. В соцсетях сообщают, что ребенок, к сожалению, погиб.
На публикуемых в соцсетях фото можно увидеть, что ребенок лежит у дороги, а рядом велосипед. Может быть, мальчик ехал на велосипеде, когда произошла трагедия.
Напомним, ранее в Тернополе фургон выехал на дорогу и сбил пятилетнего мальчика . Рядом были его мама и дедушка. Ребенок был госпитализирован.
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