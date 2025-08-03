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03 августа 2025, 16:15

На Буковине во время прощания с погибшим военным ребенок попал под колеса

03 августа 2025, 16:15
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Фото: Нацполиция
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Авария произошла в селе Глубок. 7-летний ребенок получил травмы

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

40-летняя женщина за рулем Mitsubishi не справилась с управлением. Она наехала на 7-летнего мальчика. От удара ребенок получил травмы и был госпитализирован. Правоохранители начали расследование.

Об инциденте рассказал подробнее священник из Буковины Роман Грищук, присутствовавший тогда на прощании с воином. По его словам, тогда в селе Глубок встречали на щите воина Михаила Ребу. Он в 18 лет ушел добровольцем на фронт, служил в 81 бригаде, а в 20 лет – "ушел в Небесный легион".

"Личность женского пола на харьковских номерах ехала по трассе с большой скоростью, несмотря на то, что видела большое скопление народа при въезде в деревню. Результат — сбил машиной семилетнего ребенка! Ребенок улетел от авто как мячик. Около 10 минут был без сознания! скорой забрали ребенка в реанимацию.

Грустно, что даже похороны воинов не принуждают водителей притормозить и задумываться о жизни", - пишет священник.

Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП. У жилого комплекса "Счастливый" на Петропавловской Борщаговке микроавтобус Рено наехал на ребенка. К сожалению, мальчик не выжил.

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