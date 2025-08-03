Фото: Нацполиция

В Киевской области мужчина сбил двоих детей. Выяснилось, что он не имел права садиться за руль

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла на днях в поселке Ракитное. 40-летний водитель Geely ехал по поселку. Впоследствии он наехал на двоих детей (девушки 12 и 13 лет). Они двигались по обочине в попутном направлении. Детей с травмами госпитализировали медики.

Проверка показала, что водитель был нетрезв. Выяснилось, что по решению суда мужчина был лишен права управления транспортными средствами сроком на пять лет.

"Злоумышленник задержан в процессуальном порядке, помещен в изолятор временного содержания и сообщен о подозрении (ч. 2 ст. 286-1, ч. 1 ст. 382 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Полтаве нетрезвый таксист гонял по городу и влетел в жилой дом. По словам очевидцев, водитель такси в течение грубо нарушал правила дорожного движения и вел себя неадекватно.