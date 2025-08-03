Фото: Нацполиция

В Винницкой области столкнулись ЗАЗ и Opel. В результате аварии погибли люди

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

Авария произошла 2 августа вблизи поселка Вендичаны. Предварительно столкнулись 38-летняя женщина за рулем ЗАЗ и 53-летний водитель Opel.

В результате аварии ЗАЗ перевернулся. 55-летняя пассажирка и водитель погибли на месте. 34-летнюю женщину, ехавшую в том же авто, госпитализировали медики.

"По этому факту следственным управлением расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Черниговщине произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля "Toyota" столкнулся с автомобилем "Skoda". В результате ДТП водитель легковушки "Skoda" погиб на месте, а двое пассажиров и водитель "Toyota" получили телесные повреждения.