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22 июля 2025, 08:21

Облил бензином и поджег: на Ровенщине мужчина пытался убить жену

22 июля 2025, 08:21
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фото: Национальная полиция
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В Ровенском районе полицейские расследуют покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Злоумышленник и сам получил смертельные ожоги. За жизнь женщины борются медики Ровенской областной клинической больницы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагическое событие произошло вечером 19 июля в селе Шубков Ровенского района. Около 21:30 44-летний местный житель приехал на автомобиле "ВАЗ 2107", чтобы забрать свою 41-летнюю жену с работы.

Однако по дороге домой он съехал с трассы в поле. Там между супругами возникла ссора — по предварительным данным, на почве ревности. В ходе конфликта мужчина пристегнул жену ремнем безопасности, облил ее, автомобиль и себя бензином, после чего поджег.

Женщине удалось выбраться из охваченной огнем машины - она потушила на себе пламя, вскочив в лужу. Несмотря на тяжелые ожоги, потерпевшая добралась до дороги, где ее увидели односельчане и вызвали скорую.

Медики диагностировали у женщины 70% ожогов тела. Ее госпитализировали в реанимацию Ровенской областной клинической больницы. Мужчину также доставили в медучреждение, однако вскоре он умер от полученных травм.

Полицейские открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Следствие продолжается.

Напомним, на Тернопольщине женщина из-за ревности облила бензином и подожгла соперницу. 37-летняя потерпевшая скончалась в больнице.

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поджог конфликт авто бензин Жена Ровенская область ревность
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