Более 30 ударов ножом: на Черкащині подростка подозревают в жестоком убийстве
Полицейские задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве мужчины в селе Матусов Черкасской области. По предварительным данным, во время ссоры 15-летний парень нанес потерпевшему более 30 ударов ножом. Мужчина скончался от полученных травм
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
В полицию 16 июля обратилась жительница села, которая сообщила, что ее знакомый, 68-летний мужчина, длительное время не выходит на связь, а его дом закрыт изнутри.
По вызову уехал полицейский офицер общины, обнаруживший тело погибшего с признаками насильственной смерти.
В ходе расследования стражи порядка установили, что к преступлению причастен знакомый погибшего — 15-летний подросток. Он пришел к мужчине, чтобы договориться о выполнении строительных работ. Во время совместного застолья между ними возник конфликт, переросший в драку. Парень схватил нож и нанес потерпевшему более 30 ударов.
После убийства злоумышленник остался в доме, переночевал там, а на следующее утро похитил личные вещи погибшего и скрылся.
Полиция собрала вещественные улики и задержала подростка. Ему сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства. Несовершеннолетнему грозит до 15 лет заключения.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.