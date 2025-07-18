Более 30 ударов ножом: на Черкащині подростка подозревают в жестоком убийстве

фото: Национальная полиция

Полицейские задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве мужчины в селе Матусов Черкасской области. По предварительным данным, во время ссоры 15-летний парень нанес потерпевшему более 30 ударов ножом. Мужчина скончался от полученных травм

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В полицию 16 июля обратилась жительница села, которая сообщила, что ее знакомый, 68-летний мужчина, длительное время не выходит на связь, а его дом закрыт изнутри.

По вызову уехал полицейский офицер общины, обнаруживший тело погибшего с признаками насильственной смерти.

В ходе расследования стражи порядка установили, что к преступлению причастен знакомый погибшего — 15-летний подросток. Он пришел к мужчине, чтобы договориться о выполнении строительных работ. Во время совместного застолья между ними возник конфликт, переросший в драку. Парень схватил нож и нанес потерпевшему более 30 ударов.

После убийства злоумышленник остался в доме, переночевал там, а на следующее утро похитил личные вещи погибшего и скрылся.

Полиция собрала вещественные улики и задержала подростка. Ему сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства. Несовершеннолетнему грозит до 15 лет заключения.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.