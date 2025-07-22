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22 липня 2025, 08:21

Облив бензином і підпалив: на Рівненщині чоловік намагався вбити дружину

22 липня 2025, 08:21
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фото: Національна поліція
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У Рівненському районі поліцейські розслідують замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Зловмисник і сам отримав смертельні опіки. За життя жінки борються медики Рівненської обласної клінічної лікарні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Заначається, що трагічна подія сталася ввечері 19 липня в селі Шубків Рівненського району. Близько 21:30 44-річний місцевий житель приїхав автомобілем "ВАЗ 2107", щоб забрати свою 41-річну дружину з роботи.

Проте дорогою додому він з'їхав з траси у поле. Там між подружжям виникла сварка — за попередніми даними, на ґрунті ревнощів. У ході конфлікту чоловік пристебнув дружину ременем безпеки, облив її, автомобіль і себе бензином, після чого підпалив.

Жінці вдалося вибратися з охопленої вогнем машини — вона загасила на собі полум’я, вскочивши у калюжу. Попри тяжкі опіки, потерпіла дісталася до дороги, де її побачили односельці й викликали "швидку".

Медики діагностували у жінки 70% опіків тіла. Її госпіталізували до реанімації Рівненської обласної клінічної лікарні. Чоловіка також доставили до медзакладу, однак він невдовзі помер від отриманих травм.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство, вчиненого з особливою жорстокістю. Слідство триває.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка через ревнощі облила бензином та підпалила суперницю. 37-річна потерпіла померла у лікарні.

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