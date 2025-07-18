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18 июля 2025, 12:14

До 8 лет тюрьмы: жителя Ровенской области будут судить за избиение пожилого односельчанина

18 июля 2025, 12:14
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фото: полиция Ровенской области
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Бытовой конфликт между двумя мужчинами в Ровенском районе завершился уголовным производством и передачей дела в суд

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Житель одного из сел Ровенского района вскоре предстанет перед судом за причинение тяжких телесных повреждений пожилому односельчанину. По данным следствия, инцидент произошел во время бытового конфликта, в результате которого потерпевший получил серьезные травмы.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. В рамках расследования суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. В данный момент мужчина остается под арестом.

Досудебное расследование уже завершено. Материалы уголовного производства переданы в суд. Установлено, что потерпевшим был пожилой местный житель, что стало отягчающим обстоятельством по делу.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в Николаеве расследуют избиение военнообязанного сотрудниками РТЦК.

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Ровенская область Избиение суд телесные повреждения драка криминал
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