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18 июля 2025, 11:26

В Тернопольской области умерла женщина, которую облили бензином и подожгли

18 июля 2025, 11:26
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В пятницу, 18 июля, в больнице скончалась 37-летняя жительница Тернопольщины, которую облили бензином и подожгли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Напомним, 16 июля, около 23 часов сотрудникам отдела полиции города Бережаны поступило сообщение о том, что в поле близ села Посухов обнаружена в тяжелом состоянии обгоревшая 37-летняя местная жительница. Выяснилось, что пострадавшую облила бензином и подожгла 53-летняя жительница Бережан.

Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение, где она скончалась.

Злоумышленнице, совершившей поджог грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Тернопольской области женщина из-за ревности облила бензином и подожгла соперницу.

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