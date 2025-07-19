На Черкащине во время ссоры женщина убила мужчину шампуром

фото: Национальная полиция

В Звенигородском районе Черкасской области произошла трагедия. Во время отдыха на базе 33-летняя женщина смертельно ранила своего мужа шампуром

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 17 июля.

Супруги вместе с друзьями отдыхали и употребляли алкоголь. После словесного конфликта между мужчиной и женщиной разразилась ссора с дракой. В ходе нее женщина схватила шампур и ударила им 26-летнего мужчину в грудь.

От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Женщину задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, на Черкащине подростка подозревают в жестоком убийстве. По предварительным данным, во время ссоры 15-летний парень нанес потерпевшему более 30 ударов ножом. Мужчина скончался от полученных травм.