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19 июля 2025, 12:21

На Черкащине во время ссоры женщина убила мужчину шампуром

19 июля 2025, 12:21
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фото: Национальная полиция
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В Звенигородском районе Черкасской области произошла трагедия. Во время отдыха на базе 33-летняя женщина смертельно ранила своего мужа шампуром

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 17 июля.

Супруги вместе с друзьями отдыхали и употребляли алкоголь. После словесного конфликта между мужчиной и женщиной разразилась ссора с дракой. В ходе нее женщина схватила шампур и ударила им 26-летнего мужчину в грудь.

От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Женщину задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, на Черкащине подростка подозревают в жестоком убийстве. По предварительным данным, во время ссоры 15-летний парень нанес потерпевшему более 30 ударов ножом. Мужчина скончался от полученных травм.

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