Фото: Нацполиция

В Ровенской области задержали мужчину, который убил своего брата. Тело погибшего нашли на свалке

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

14 июля к правоохранителям обратилась 55-летняя женщина из села Колоденко. Она рассказала, что ее 54-летний брат пропал без вести три недели назад, когда она еще была за границей.

Впоследствии тело мужчины нашли на местной свалке. Специалисты зафиксировали следы насильственной смерти.

Выяснилось, что 19 июня мужчина привел в окраину села своего брата. Там он ударил брата ножом в область сердца. От полученного ранения 54-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

53-летний злоумышленник задержан. Ему сообщили о подозрении. Предварительно он может иметь психические расстройства.

Напомним, ранее в Харькове из-за ревности к девушке 17-летний парень жестоко убил сверстника. Затем он расчленил тело жертвы на глазах любимой.