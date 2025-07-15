19:34  15 июля
В Одесской области перевернулся автобус с пассажирами
17:37  15 июля
Народный депутат от "Голоса" пришел в Раду в сандалиях
15:14  15 июля
Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине
UA | RU
UA | RU
15 июля 2025, 23:45

Ударил ножом в сердце: в Ровенской области мужчина убил родного брата

15 июля 2025, 23:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области задержали мужчину, который убил своего брата. Тело погибшего нашли на свалке

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

14 июля к правоохранителям обратилась 55-летняя женщина из села Колоденко. Она рассказала, что ее 54-летний брат пропал без вести три недели назад, когда она еще была за границей.

Впоследствии тело мужчины нашли на местной свалке. Специалисты зафиксировали следы насильственной смерти.

Выяснилось, что 19 июня мужчина привел в окраину села своего брата. Там он ударил брата ножом в область сердца. От полученного ранения 54-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

53-летний злоумышленник задержан. Ему сообщили о подозрении. Предварительно он может иметь психические расстройства.

Напомним, ранее в Харькове из-за ревности к девушке 17-летний парень жестоко убил сверстника. Затем он расчленил тело жертвы на глазах любимой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство полиция Ровенская область
На почве ревности: на Днепропетровщине женщина задушила 43-летнего мужчину
15 июля 2025, 18:02
Смертельная резня во Львове: задержан подозреваемый в убийстве
15 июля 2025, 07:28
Запаковал тело в чемодан и выбросил на помойку: в Ровно мужчина убил приятеля
15 июля 2025, 05:05
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
В Украине подорожал "национальный" продукт: сколько теперь платить за килограмм
15 июля 2025, 23:55
Только вышел из-под стражи: на Закарпатье осудили "нарко-бизнесмена"
15 июля 2025, 23:35
На Запорожье спасатели тушили пожары на почти 10 гектарах
15 июля 2025, 23:20
"Не призывал к дальнейшим действиям": Трамп ответил, предлагал ли Зеленскому ударить по Москве
15 июля 2025, 22:55
Европейская компания помогает россиянам вывозить зерно из оккупированного Бердянска
15 июля 2025, 22:43
Жителей Запорожья предупредили о ядовитых пауках: что нужно знать
15 июля 2025, 22:35
Украину снова атакуют российские беспилотники: откуда летят
15 июля 2025, 22:03
В Сумской области полицейские спасли котенка из-под завалов после удара россиян
15 июля 2025, 21:53
Угрожал и избивал: на Полтавщине судили мужчину, который издевался над матерью
15 июля 2025, 21:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »