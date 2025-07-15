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15 июля 2025, 18:02

На почве ревности: на Днепропетровщине женщина задушила 43-летнего мужчину

15 июля 2025, 18:02
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фото: Национальная полиция Украины
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В одном из сел Покровской громады произошла трагедия - 44-летняя местная жительница лишила жизни мужчины

Об этом сообщает Никопольское районное управление полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел 9 июля во время бытового конфликта. По данным следствия, спор возник на фоне ревности, и в разгар ссоры женщина использовала веревку, которой задушила 43-летнего мужчину.

О событии стало известно после того, как в полицию поступило сообщение о смерти мужчины по месту жительства. На место выехали следственно-оперативная группа и эксперты.

Дом, где произошло убийство мужчины

После сбора доказательств и проведения первоочередных следственных действий подозреваемая была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжается досудебное расследование, в ходе которого выясняются все обстоятельства происшествия, в частности, мотивы совершения преступления и психоэмоциональное состояние подозреваемой на момент трагедии.

Ранее сообщалось, расчленил тело соперника на глазах у девушки: в Харькове задержали 17-летнего убийцу.

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смерть убийство полиция следствие Днепропетровская область ревность бытовой конфликт удушение
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