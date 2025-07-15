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15 липня 2025, 23:45

Вдарив ножем у серце: на Рівненщині чоловік вбив рідного брата

15 липня 2025, 23:45
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Фото: Нацполіція
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На Рівненщині затримали чоловіка, який вбив свого брата. Тіло загиблого знайшли на сміттєзвалищі

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

14 липня до правоохоронців звернулась 55-річна жінка з села Колоденка. Вона розповіла, що її 54-річний брат зник безвісти три тижні тому, коли вона ще була за кордоном.

Згодом тіло чоловіка знайшли на місцевому сміттєзвалищі. Фахівці зафіксували сліди насильницької смерті.

Зʼясувалося, що 19 червня чоловік привів на околицю села свого брата. Там він вдарив брата ножем в область серця. Від отриманого поранення 54-річний потерпілий помер на місці події.

53-річного зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру. Попередньо, він може мати психічні розлади.

Нагадаємо, раніше в Харкові через ревнощі до дівчини 17-річний хлопець жорстоко вбив однолітка. Потім він розчленував тіло жертви на очах у коханої.

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