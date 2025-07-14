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14 июля 2025, 18:58

Расчленил тело соперника на глазах у девушки: в Харькове задержали 17-летнего убийцу

14 июля 2025, 18:58
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Фото: Нацполиция
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В Харькове задержан парень, который жестоко убил сверстника. Причиной стала ревность

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 12 июля 2025 года поздно вечером в лесополосе по проезду Кольцево в Харькове между двумя несовершеннолетними 17 лет произошел конфликт. Причиной была ревность из-за девушки, а также длительные личные обиды.

Злоумышленник достал нож и нанес "сопернику" многочисленные удары по телу. От полученных ранений 17-летний потерпевший скончался на месте. Подозреваемый покинул тело пострадавшего в лесополосе и ушел с места трагедии.

О совершенном он сразу сказал своей девушке. Она сначала не поверила, но потом согласилась прийти с ним к месту происшествия. Там она увидела тело погибшего, лежащего на земле.

В ее присутствии он начал расчленять тело: с помощью пилы и лопаты отделил голову, руки и ноги от туловища. Отчлененные части упаковал в мусорные пакеты и закопал в той же лесополосе, а туловище сбросило в заброшенный канализационный колодец.

Девушка сообщила правоохранителям, что идеи убийства у него были раньше, а в тот день он "решился". В шоковом состоянии она не сразу была готова рассказать все детали, но позже помогла стражам порядка найти тело.

17-летний парень был задержан. В суде прокуроры будут настаивать на избрании подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Закарпатье взяли под стражу подростков и 44-летнего мужчину. Они причастны к убийству 37-летнего односельчанина. Известно, что они расчленили его тело, пытаясь скрыть следы, хотели сжечь остатки.

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