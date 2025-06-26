На Сумщине правоохранители разоблачили группировку, продававшую наркотики военным

фото: ГПСУ

Оперативники Госпогранслужбы разоблачили группировку, которая сбывала наркотики военным и управлялась с мест лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители разоблачили преступную группировку, специализировавшуюся на реализации в приграничных районах Сумской области особо опасного психотропного вещества "альфа-PVP-соль", как среди гражданского населения, так и среди военных.

"В состав преступной группы входили три жителя Шосткинского района, которые четко распределили между собой роли и определили каждому отдельные функции, направленные на достижение единого преступного умысла, от заказа крупных партий наркотиков до их фасовки и распространения", - говорится в сообщении.

Организатор схемы, находясь в местах лишения свободы, координировал действия подельников, используя закрытые каналы связи и услуги логистических компаний.

Стражи порядка задокументировали более десяти фактов сбыта психотропных веществ.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, один из фигурантов подозревается в незаконном хранении оружия, изъятого во время обыска.

Напомним, в Сумской области местные жители продавали лекарства с содержанием наркотиков.